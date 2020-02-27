27 Şubat 2020 Perşembe16:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:28

24 ekibinden muhabir Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney, Suriye'de muhaliflerin ele geçirdiği Serakib ilçesine girdi. İdlib'de M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada bulunan Serakib'e giren 24 ekibi şiddetli çatışmaların sürdüğü bölgeyi görüntülemeyi başardı. Esed, Rusya ve İran destekli teröristlerin tankları bırakıp kaçtığı gözlendi.

Türk Televizyonlarında İlk Kez... Ölümün gölgesinde habercilik 24 ekibi çekim yaparken uçaklar bomba yağdırdı.



Esed, Rusya ve İran destekli teröristler tankları bırakıp kaçtı. 24 muhabiri Adem Hançer (@ademhancer) ve kameraman Uğur Tüney (@ugurtuney)'in gözünden Serakib pic.twitter.com/XFQAxfhXBm — 24 TV (@yirmidorttv) February 27, 2020

ÇEKİM SIRASINDA REJİM UÇAKLARI HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ



24 ekibi çekim yaptığı sırada rejime ait savaş uçakları M5 karayolu yakınına bomba yağdırdı. Esed rejiminin hava saldırısına tanıklık eden muhabir Adam Hançer, "Bölgeden ayrılmamız gerekiyor. İHA'lar yerimizi belirliyor bulunduğumuz noktalara bomba bırakıyor." açıklamasında bulundu.