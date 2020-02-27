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Güncel

24 ekibi çekim yaptığı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

24 ekibi, muhaliflerin Esed rejiminden aldığı Serakib ilçesine girmeyi başardı. Esed rejiminin yarattığı zulmü görüntüleyen 24 ekibi çekim yaptığı sırada rejimin bombardımanına tanıklık etti. Esed rejiminin hava saldırısı an be an böyle görüntülendi.

HABERİN
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27 Şubat 2020 Perşembe16:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:28

24 ekibinden muhabir Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney, Suriye'de muhaliflerin ele geçirdiği Serakib ilçesine girdi. İdlib'de M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada bulunan Serakib'e giren 24 ekibi şiddetli çatışmaların sürdüğü bölgeyi görüntülemeyi başardı. Esed, Rusya ve İran destekli teröristlerin tankları bırakıp kaçtığı gözlendi. 

ÇEKİM SIRASINDA REJİM UÇAKLARI HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

24 ekibi çekim yaptığı sırada rejime ait savaş uçakları M5 karayolu yakınına bomba yağdırdı. Esed rejiminin hava saldırısına tanıklık eden muhabir Adam Hançer, "Bölgeden ayrılmamız gerekiyor. İHA'lar yerimizi belirliyor bulunduğumuz noktalara bomba bırakıyor." açıklamasında bulundu.

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