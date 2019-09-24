Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri güncel olarak takip ediliyor. 24 Eylül af son dakika haberleri geldi mi? Af yasası son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Af yasası ile ilgili olarak beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı. Af ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

24 EYLÜL AF SON DAKİKA HABERLERİ GELDİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı. 38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. Ceza infaz indirimi ayrı bir paket olarak gelecek.

AF YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?