24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kardeş Çocukları reyting sıralaması 24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. EDHO, Kardeş Çocukları reyting sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv'de Kardeş Çocukları, Kanal D'de Thor: Karanlık Dünya, Show Tv'de Hababam Sınıfı Uyanıyor, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından zirvenin sahibi belli olacak. 24 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.