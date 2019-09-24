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24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kardeş Çocukları reyting sıralaması

24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. EDHO, Kardeş Çocukları reyting sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv'de Kardeş Çocukları, Kanal D'de Thor: Karanlık Dünya, Show Tv'de Hababam Sınıfı Uyanıyor, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından zirvenin sahibi belli olacak. 24 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kardeş Çocukları reyting sıralaması merak ediliyor. . Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv'de Kardeş Çocukları, Kanal D'de Thor: Karanlık Dünya, Show Tv''de Hababam Sınıfı Uyanıyor, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de MasterChef Türkiye izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından zirvenin sahibi belli olacak. 24 Eylül reyting sıralaması haberimizin detaylarında yer alacak. 
 
24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
24 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Eylül reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (17 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
 
TOTAL 
 

 
 
AB
 

 
 
ABC

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