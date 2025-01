‘24 Hafta Sonu' 100. Bölümünü Kutladı!

Yaşamın gerçekleri ve hayatın her alanına dokunan konularla izleyicinin merak ettiği her şeyi ele alan "24 Hafta Sonu" her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyor.

Programın sevilen sunucusu Deniz Uğur, 100. bölüm kutlamasıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu bizim 100. bölümümüz. Topluma umut veren kişileri ve oluşumları her zaman konuk edip desteklemeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar da bunu yapmaya çalıştık. Yayıncılıkta bir fark yarattığımıza inanıyorum ve izleyicilerimizin geri dönüşleri de bunu onaylar nitelikte. Bu yolculuğu bizimle paylaştıkları için izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Umutlu olmayı sakın ihmal etmeyin. Yarın 101. bölümde görüşmek üzere."

Deniz Uğur'un samimi sunumuyla ekrana taşınan "24 Hafta Sonu," başarıyla çıktığı bu yolda, izleyicisine ilham vermeye ve yaşamın her alanına dair farklı bakış açıları sunmaya devam ediyor.

"Deniz Uğur ile 24 hafta Sonu" her Cumartesi ve Pazar saat 10.00'da 24'te.