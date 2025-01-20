İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5703
  • EURO
    36,9919
  • ALTIN
    3099.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

‘24 Hafta Sonu' 100. Bölümünü Kutladı!

Deniz Uğur'un sunumuyla 24 TV ekranlarında yayınlanan, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği “24 Hafta Sonu” programı, 100. kez seyircisiyle buluştu.

20 Ocak 2025 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
‘24 Hafta Sonu' 100. Bölümünü Kutladı!
ABONE OL

Yaşamın gerçekleri ve hayatın her alanına dokunan konularla izleyicinin merak ettiği her şeyi ele alan "24 Hafta Sonu" her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyor.

Programın sevilen sunucusu Deniz Uğur, 100. bölüm kutlamasıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu bizim 100. bölümümüz. Topluma umut veren kişileri ve oluşumları her zaman konuk edip desteklemeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar da bunu yapmaya çalıştık. Yayıncılıkta bir fark yarattığımıza inanıyorum ve izleyicilerimizin geri dönüşleri de bunu onaylar nitelikte. Bu yolculuğu bizimle paylaştıkları için izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Umutlu olmayı sakın ihmal etmeyin. Yarın 101. bölümde görüşmek üzere."

Deniz Uğur'un samimi sunumuyla ekrana taşınan "24 Hafta Sonu," başarıyla çıktığı bu yolda, izleyicisine ilham vermeye ve yaşamın her alanına dair farklı bakış açıları sunmaya devam ediyor.

"Deniz Uğur ile 24 hafta Sonu" her Cumartesi ve Pazar saat 10.00'da 24'te.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.