20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
24 ilde DEAŞ operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
24 ilde DEAŞ operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar neticesinde, DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 90 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçenler tebrik edildi.

