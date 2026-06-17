24 ilde suç örgütüne ağır darbe! 197 şüpheli tutuklandı

Güvenlik ekiplerinin organize suç örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda, Erzurum ve Manisa'da; Silah kaçakçılığı yapan, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da; Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanları ile vatandaşlarımızı dolandıran, Sakarya ve Sinop'ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Antalya ve Konya'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüten, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da; Göçmen kaçakçılığı yapan, Mersin'de; Baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalışan, Elâzığ'da; "Kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik" suçlarını işleyen,

Osmaniye'de; Tütün kaçakçılığı yapan, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de; Tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 313 şüpheliden 197'si tutuklandı. 114'üne ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin hesaplarında MASAK incelemesi sonucunda 21 Milyar 944 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"24 ilde 32 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

-197'si tutuklandı.

-114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Erzurum ve Manisa'da; Silah kaçakçılığı yaptıkları,

-Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da; Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanları ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Sakarya ve Sinop'ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri,

-Antalya ve Konya'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

-Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da; Göçmen kaçakçılığı yaptıkları,

-Mersin'de; Baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları,

-Elâzığ'da; "Kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri,

-Osmaniye'de; Tütün kaçakçılığı yaptıkları,

-Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de; Tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 21 Milyar 944 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."