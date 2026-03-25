  • 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a darbe: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Güncel

24 ilde terör örgütü DEAŞ'a darbe: Çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 24 ilde eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 88 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 13:34
Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı bir kez daha somut sonuçlarla ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Adana'dan İstanbul'a, Hakkari'den Tekirdağ'a kadar 24 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar, örgütün Türkiye'deki yapılanmasına ağır bir darbe niteliği taşıdı.

Jandarma'dan 24 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ şüphelilerine finans ve propaganda suçlaması

Zanlıların, terör örgütüne üye oldukları, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

