9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Güncel

24 ilde zehir tacirlerine operasyon! Son 10 günde büyük darbe indirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

9 Şubat 2026 Pazartesi 08:08
Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

