24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Yaratıcı Öğretmenler Günü hediyeleri neler? gibi soruların yanıtları Öğretmenler Günü'nün yaklaşıyor olması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Öğretmenler Günü öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. 24 kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün’’ olması nedeni ile ülkemizde Öğretmenler Günü 24 Kasım’da kutlanır. 24 Kasım Öğretmenler Günü fikirlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak; Öğretmenlere Özel Mesajlı Kahveler, Klasik Öğretmen Sözleri Kupa Bardak, Nostaljik Oyuncaklar Hediye Sepeti, Öğretmene Özel Prestijli Hediye Seti, En Başarılı Öğretmen Ödül Hediye Seti, Öğretmene Özel Hediye Sepeti, Öğretmene Hediye Şık Kare Duvar Saati,Öğretmenimin Klasik Sözleri Duvar Saati, Kişiye Özel Yılın En İyi Öğretmeni Yastık ve Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun Çikolatası alınabilir.

YARATICI ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ NELER?

Teraryum: Çiçek almak istiyor ancak kalıcı olmaması nedeniyle kararsız kalıyorsanız, seçiminizi teraryumdan kullanabilirsiniz. Geometrik şekillerde veya yuvarlak bir fanus içerisine kaktüs - sukulent bitkileriyle hazırlanan teraryumlardan birini seçebilirsiniz.

Kol düğmesi: En güzel ve şık erkek aksesuarlarından biri olan kol düğmeleri bu konuda çok özel bir seçenek olacaktır. Öğretmeninizin isim ve soyadlarından oluşan bir kol düğmesi alabilirsiniz.

Kişiye Özel Kalemler: Çok klasik gelebilir ancak, tüm Öğretmenler Günü'nde akla gelen ilk hediye seçeneği kalemler. Üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabileceğiniz, çok anlamlı ve çok güzel hediye seçeneklerinden biri.

Tasarım Telefon Kılıfı: Öğretmeninizin kullandığı telefon modeline göre özel tasarımlı bir kılıf yaptırabilir ve 24 Kasım'da hediye olarak sunabiliriz.