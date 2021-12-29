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24 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 00:11 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:44
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 28 Aralık saat 08.42'de, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla sahile çıktığı ve 2 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu bilgisinin üzerine, olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Ekipler, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden 2 düzensiz göçmenin cesetleri, Seferihisar Devlet Hastanesine teslim edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda, kayıp düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

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