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Güncel

24 Ocak ''Uluslararası Eğitim Günü'' olarak ilan edildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), insanların yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişebilmesi için tüm eğitim kademelerinde kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim hizmetinin sunulması gerektiğini belirtti.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
24 Ocak ''Uluslararası Eğitim Günü'' olarak ilan edildi
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TİHEK'ten yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararıyla 3 Aralık 2018'de 24 Ocak'ın "Uluslararası Eğitim Günü" olarak ilan edildiği bildirildi.

Kararda eğitimin; yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğuna, eşitsizliklerin azaltılmasına ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygıyı desteklediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanların yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişebilmesi için ilk, orta ve yükseköğretim olmak üzere eğitsel faaliyetlerin her kademesinde kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim hizmetinin sunulması önem arz etmektedir. Bu vesileyle bildirgesel ve sözleşmesel çerçevede güvence altına alınan eğitim hakkının dünyanın tüm coğrafyalarında etkili biçimde kullanılabildiği bir düzenin inşası temennisiyle Uluslararası Eğitim Günü'nü kutluyoruz."

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  • 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü

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