24 Ocak ''Uluslararası Eğitim Günü'' olarak ilan edildi

TİHEK'ten yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararıyla 3 Aralık 2018'de 24 Ocak'ın "Uluslararası Eğitim Günü" olarak ilan edildiği bildirildi.

Kararda eğitimin; yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğuna, eşitsizliklerin azaltılmasına ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygıyı desteklediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanların yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişebilmesi için ilk, orta ve yükseköğretim olmak üzere eğitsel faaliyetlerin her kademesinde kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim hizmetinin sunulması önem arz etmektedir. Bu vesileyle bildirgesel ve sözleşmesel çerçevede güvence altına alınan eğitim hakkının dünyanın tüm coğrafyalarında etkili biçimde kullanılabildiği bir düzenin inşası temennisiyle Uluslararası Eğitim Günü'nü kutluyoruz."