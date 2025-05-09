24 Özel yayını... Bakan Fidan: Silah bırakma yetmez, illegalite de sona ermeli

24 Özel yayınında Gazeteci Murat Çiçek'in gündeme dair sorularını cevaplayan Bakan Fidan, PKK'nın silah bırakması, Suriye'deki gelişmeler ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin ortada olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eskiden beri Başkan Erdoğan'ın güvenlik konularında ciddi bir irade ortaya koyduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından terör örgütünün kongre sürecine girdiğini ifade eden Fidan, örgütün cevabını duymak için bir süre bekleme aşamasında olacaklarını açıkladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞİK



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Öcalan bütün bu şartları görüp çağrı yaptı. Silah bırakılması yetmez illegalitenin son bulması gerek. pic.twitter.com/3BkcmxYpWA — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

Türkiye'de terörün bitme noktasına geldiğini vurgulayan Bakan Fidan, beklentilerinin kongreden olumlu cevap çıkması yönünde olduğunu söyledi.

"SİLAHLARIN BIRAKILMASI TEK BAŞINA YETMEZ"

Hazırlıklarını her türlü şarta göre yaptıklarını ifade eden Bakan Fidan, "Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. illegal yapılarını istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor" dedi.

YABANCI ÜLKELERİN TUZAKLARI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Örgütün süreç içerisinde vekil unsuru olarak kullanıldığı ortada pic.twitter.com/0D5ItCEhsA — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

Fidan, "Bu örgüt için de kolay bir karar değil ama örgüt liderinin ortaya koydu tavra karşılık bir cevap verilmesi gerekir. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Ama olmaması da hayatın sonu değil. Zaten olmaması durumuna göre biz mücadele içerisindeyiz. Ama bu olursa gerçekten masum insanların masum gençlerin dağa çıkması kanın akması bir takım daha ileri bölgesel düzenin kurulması Irak'a da Suriye'ye de etki edecek ileriye dönük yatırımlar var. Suriye'de şu an yeni bir düzen kuruluyor. Artık silahlı bir mücadelenin olmadığı herkesin saygı duyduğu refahın paylaşıldığı bir bölge inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Suriye ve Irak'ta kaygan bir zemin var. Buradaki kaygan zeminin genel itibariyle daha iyileştirilmesi için Türkiye gerçekten çok yapıcı bir dış politika izlemekte. Çok bütüncül yaklaşıyoruz pic.twitter.com/k8fWO49QqE — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

"Örgütün başka ülkeler için hizmet ettiği ortada. Ben örgütteki insanların da çok memnun olduklarını düşünmüyorum" diyen Fidan, "Var olan yeni şartlara göre bir durumu meydana getirecek bir karar içerisinde olmaları gerekiyor. Diğer ülkelerin durumu ne olur? Türkiye gibi potansiyeli çok yüksek kendi potansiyelini hayata geçiren bir ülkenin kan kaybı birçok ülkenin de işine gelir. Bunlar tabii ki belli bir beklenti içerisinde olabilirler. İstihbaratımızın güvenliğimizin geldiği noktada çevrilen oyunları misliyle görüyoruz. Sadece oyunlar değil oyunların arkasını da görüyoruz. Çok netiz, biz kimseye oyun kurmadığımız için bize kurulan oyunlara karşı koyma meşruiyetimiz var" ifadelerini kullandı.

PYD SÜREÇTE NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Terör örgütü PYD'nin süreçte nasıl bir yol izleyeceği hakkında ise Fidan, "Bütün alternatif konulara hazırız. Ama siyasi irade şu anda beklenti terörle mücadelenin de ötesinde biraz artık Türkiye'nin kendi tarihsel mümtaz toplumsal dokusunu biraz da siyasete yansımış olması fevkalade önemli oldu. 3,5 senedir gittikçe kurumsallaşan bir mekanizma var. Giderek de güvenlik işbirliği anlaşmasıyla beraber daha çok operasyon kurma zeminine doğru gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Suriye'de önem verdiğimiz konuların başında toprak bütünlüğü var. pic.twitter.com/TcFSDRPBvO — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

IRAK'IN SÜRECE ETKİSİ OLUR MU?

"PKK, Türkiye'de metrekare yer işgal edebilir durumda değil. Mesele esas itibari ile benim meselem olmaktan çıkmış Irak ve Suriye'nin meselesi olmuş" diyen Fidan, "Bana diye başlatılmış ama başka yere olay etki etmeye başlamış. Bunu çok net onlara hatırlatmak gerekiyor. Arap dünyasında şöyle bir görüş var. İşgal edilen toprakların benimle bir alakası yok sizin sorununuz. Dolayısıyla siz burada adım atmak zorundasınız. Ben onların o kararlılık noktasına geldiklerini görüyorum. Bölgede çok fazla aynı anda devam eden çatışma senaryoları var. Biz çok net söylüyoruz. Yani yarın bir gün örgüt İran'da yaptığı gibi "Benim Türkiye ile kavgam yok buralarda kavga edeceğim" derse ne yapacaklar?" dedi.



TÜRKİYE - SURİYE İLİŞKİLERİ

Suriye ile ilişkiler hakkında ise Fidan, "Bizim devlet kültürümüzde strateji geleneğimizde, kardeşlik ilişkileri içerisindeki ülkelerle ilgili Cumhurbaşkanımız da çok hassas. Çok fazla sembolizme girmiyoruz. Suriye'de önem verdiğimiz belli konular var. Suriye halkının topyekün kucaklayıcı bir ortam olması bunun üzerine ekonomiyi refahı gelişmeyi iyi yönetimi özgürlüğü bina edersiniz. Diğer ülkelerle kendi menfaatlerini ilerletme yolunda atacakları adımlar önemli. Türkiye onlar için önemli onu hatırlatmaya gerek yok. Suriye'ye önceki rejim döneminde konulmuş yaptırımlar var. AB, ABD tarafından" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI



Dışişleri Bakanı Fidan (@HakanFidan): İsrail Dürziler üstünden provokasyon zemini üretiyor. Suriye'nin kırılgan olan zemininin tekrar istikrarsızlığa dönmesi büyük bir sıkıntı meydana getirir. Türkiye olarak da biz buna seyirci kalmayız pic.twitter.com/RKn9IDZUtf — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

Fidan, "Bütün bunların yeni dönemde kaldırılması için belli bir görüşme trafiğine bir ikna çalışmasına ihtiyaç var. Günün sonunda yabancı döviz trafiği size yardım etmek isteyen ülkeler bile size para gönderemiyorlar bu bir sıkıntı. Şimdi bunları ortadan kaldırmak için ve uluslararası topluma yeni Suriye'yi yeni zihni anlatmak için yoğun bir diplomasi trafiğini normal buluyor ve teşvik ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin zihnine inisiyatifine güveniyoruz. Bu yaklaşım asil bir yaklaşım ama bizim bölgemizde yeni bir yaklaşım. Cumhurbaşkanımız da bu yaklaşımın arkasında ve çok da takdir topluyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeye ilişkin ise Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Trump ile yaptığı görüşmenin odağında Gazze vardı. Bu mesele o görüşmenin odağındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmeyi talep ederken esas itibariyle temel endişe alanı artık Gazze'de açıktan soykırıma dönüşen insani yardım engelleme durumunu ortadan kaldırması. Şu anda silahlı gücüyle İsrail yardımların gitmesini engelliyor. Açlıktan ve hastalıktan kaynaklı ölümler çatışmalardan kaynaklı ölümlerin önüne geçmiş durumda. Geldiğimiz noktada hem Türkiye hem diğer ülkeler odaklandığımız nokta temel ihtiyaç malzemelerinin engellenmesi ile ortaya çıkan soykırımın ortadan kalkması" diye konuştu.



ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Görüşmenin odağında Gazze meselesi vardı. Birçok lider Cumhurbaşkanımız'dan Gazze'ye dikkat çekmesini istiyor. pic.twitter.com/FLv7M72Vs1 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

"Cumhurbaşkanımızın bir vurgusu oldu bir çok bölge lideri de Cumhurbaşkanımızın sayın Trump üzerindeki etkisini kullanarak dikkati buraya çekmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda beni hem Katar hem BAE'ye göndererek mesajlarını iletti" diyen Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Trump'ın bölge ziyareti esnasında ortaya konabilecek ortak odaklaşma ne olmalıdır meselesini epeyce konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız da telefon görüşmesinde o mesajı sayın Trump'a verdi."



İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI

Gazze'de çok büyük bir insani felaket olduğunu dile getiren Fidan, "Fay hattı kırılabilir. Bunun engellenmesi için insanlık adına yeni adımların atılması gerekiyor yoksa istenmeyenler durumlarla karşılaşabiliriz. Uluslararası toplumda geç de olsa Gazze konusunda fikir birliği oluştu. Artık AB ülkeleri de insani trajediyi kabul ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Gazze'de çok büyük bir insani felaket var. Fay hattı kırılabilir. pic.twitter.com/hunU5WpZyQ — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

İSRAİL HÜKÜMETİ İKNA EDİLEBİLİR Mİ?

İsrail için ortak eylem vurgusunda bulunan Bakan Fidan, "Ben ortak eyleme geçilirse kesinlikle ikna edilme imkanı olduğunu düşünüyorum. Bu bir soykırımdır insani bir trajedi var. Sebebi ne olursa buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu fikir birlikteliği geç de olsa oluştu. Dün Polonya'daydım, orada da tartışılan konulardan biri buydu. Buradaki insani trajediye nasıl bir ortak tavır koyabiliriz diye. Bütün uluslararası platformlarda böyle bir zihin oluştu. Artık insanların eylemem geçmesi gerekiyor. Ülkeler dese ki bu iş çözülene kadar İsrail ile iş kurmuyoruz iş tutmuyoruz deseler bu iş çözülür" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği tartılmalarına ilişkin ise Fidan, "Almanya ve Fransa'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alma konusunda bir iradesi yok. İngiltere ve Türkiye Avrupa Birliği'nde olsalardı, bu coğrafyada kendi çekim merkezimizi oluşturabilirdik. Çok fazla Amerika bağımlılığı ve sürüklenmeler olmazdı, hem ticari hem siyasi, güvenlik ilişkileri daha rahat götürülebilirdi" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): İki nükleer güç açıktan savaşa girerse elbette bir risk oluşur pic.twitter.com/MeqyfiwNf6 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmaların nükleer bir savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Fidan "İki nükleer güç açıktan savaşa girerse elbette bir risk oluşur. Umudumuz gerginliğin daha fazla yükselmemesidir" diye konuştu.

"ABD YPG'YE DESTEĞİNİ SONLANDIRMALI"

Bakan Fidan, ABD'nin YPG'ye desteğini sonlandırması gerektiğini belirtti.

Trump dönemi ile ABD'de uzun süredir görülmeyen bir dış politika tarzı olduğunu belirten Bakan Fidan, "Biz bunu gümrük tarifelerinde görüyoruz, Rusya- Ukrayna savaşında çok yakından görüyoruz Kanada'ya bakışlarında görüyoruz, Çin meselesinde görüyoruz" dedi.

"SUİKASTA UĞRADIM"

2010'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine atanmasının ardından terör ve organize suç örgütlerinin vekil unsurlarının kendisi ve ailesi hakkında propaganda yaptığından bahseden Fidan, modern zamanlarda fizikselden ziyade "karakter suikastı" tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Fidan, insanları kamuoyu gözünden düşürmeye yönelik çabalar ve propaganda faaliyetleri olduğuna işaret ederek, 2010'dan itibaren bu tür konularla muhatap olduğunu söyledi.

Kendisine yöneltilen iftiraları hatırlatan Fidan, "Bunlara alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Türkiye'nin ana muhalefet partilerinin, terör örgütlerinin ve suç gruplarının, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp, siyasette kullanması. Bu aslında gelinen düzeydeki en düşük noktayı gösteriyor, bu sıkıntılı bir konu." diye konuştu.

Fidan, kendisinin fiziken de suikasta uğradığını belirterek, "Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Bu kavganın bir parçası." dedi.

Zehirlendiğini daha önce açıklamadığını dile getiren Fidan, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor." ifadesini kullandı.

Fidan, kendisine suikast girişimini kimin yaptığına ilişkin soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var." dedi.

Bu tür girişimlerin kendisini herhangi bir adım atmaktan geri bırakmadığını kaydeden Fidan, "Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar." diye konuştu.