24 Özel yayınında Gazeteci Murat Çiçek'in gündeme dair sorularını cevaplayan Bakan Fidan, PKK'nın silah bırakması, Suriye'deki gelişmeler ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Gazeteci Çiçek'in, "Siz senelerce terörle mücadele için çalıştınız. Daha önceki çözüm sürecinde görev aldınız. Kongrede ne karar alındığını henüz biz bilmiyoruz açıklanmadı. Bu soruya ancak siz net bir cevap verebilirsiniz. PKK bitti mi?" sorusu üzerine Bakan Fidan Terörsüz Türkiye mesajı vererek şunları kaydetti:

Tabii gündeme getirdiğiniz konu önemli. Türkiye'nin terörle mücadele tarihi ortada. Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu yıllarda hem demokrasiyi ilerletme hem de güvenliği daha iyi noktaya getirme noktasında milli karar mekanizmalarını kullanarak ciddi bir irade ortaya koydu. Bugün itibari ile bakacak olursak örgüt Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir cevap vermeyle ilgili kongre süreci geçirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞİK



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Öcalan bütün bu şartları görüp çağrı yaptı. Silah bırakılması yetmez illegalitenin son bulması gerek. pic.twitter.com/3BkcmxYpWA — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

Haberlere bugün ilan edileceği bilgisi geçildi. Ama anlaşılan bir müddet daha bekleme durumunda olacağız. Örgütün cevabını duymak için. Burada herkes iyi ve iyimser olmak istiyor ve gerçekten geldiğimiz noktada milli birlik bütünlük demokrasimizin geldiği nokta, insanların istediği imkanlara sahip olmaları, hiçbir ayrımcılığın olmaması meselesi. Türkiye'de terörü çoktan ortadan kaldırmış durumda zaten.

Geçen sefer arazideki dinamik şartlar farklıydı. Demokratik duruşumuz, güvenlikle ilgili mesafe avantaj. Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini nasıl ki siyasi partilere STK'lara bu imkan tanınıyor ondan istifadeyle ilerletilmesi gerekiyor.

YABANCI ÜLKELERİN TUZAKLARI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Örgütün süreç içerisinde vekil unsuru olarak kullanıldığı ortada pic.twitter.com/0D5ItCEhsA — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

Bu örgüt için de kolay bir karar değil ama örgüt liderinin ortaya koydu tavra karşılık bir cevap verilmesi gerekir. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Ama olmaması da hayatın sonu değil. Zaten olmaması durumuna göre biz mücadele içerisindeyiz. Ama bu olursa gerçekten masum insanların masum gençlerin dağa çıkması kanın akması bir takım daha ileri bölgesel düzenin kurulması Irak'a da Suriye'ye de etki edecek ileriye dönük yatırımlar var. Suriye'de şu an yeni bir düzen kuruluyor. Artık silahlı bir mücadelenin olmadığı herkesin saygı duyduğu refahın paylaşıldığı bir bölge inşa etmemiz gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Suriye ve Irak'ta kaygan bir zemin var. Buradaki kaygan zeminin genel itibariyle daha iyileştirilmesi için Türkiye gerçekten çok yapıcı bir dış politika izlemekte. Çok bütüncül yaklaşıyoruz pic.twitter.com/k8fWO49QqE — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

Örgütün başka ülkeler için hizmet ettiği ortada. Ben örgütteki insanların da çok memnun olduklarını düşünmüyorum. Var olan yeni şartlara göre bir durumu meydana getirecek bir karar içerisinde olmaları gerekiyor. Diğer ülkelerin durumu ne olur? Türkiye gibi potansiyeli çok yüksek kendi potansiyelini hayata geçiren bir ülkenin kan kaybı birçok ülkenin de işine gelir. Bunlar tabii ki belli bir beklenti içerisinde olabilirler. İstihbaratımızın güvenliğimizin geldiği noktada çevrilen oyunları misliyle görüyoruz. Sadece oyunlar değil oyunların arkasını da görüyoruz. Çok netiz, biz kimseye oyun kurmadığımız için bize kurulan oyunlara karşı koyma meşruiyetimiz var.

PYD SÜREÇTE NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Bütün alternatif konulara hazırız. Ama siyasi irade şu anda beklenti terörle mücadelenin de ötesinde biraz artık Türkiye'nin kendi tarihsel mümtaz toplumsal dokusunu biraz da siyasete yansımış olması fevkalade önemli oldu. 3,5 senedir gittikçe kurumsallaşan bir mekanizma var. Giderek de güvenlik işbirliği anlaşmasıyla beraber daha çok operasyon kurma zeminine doğru gidiyoruz.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Suriye'de önem verdiğimiz konuların başında toprak bütünlüğü var. pic.twitter.com/TcFSDRPBvO — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

IRAK'IN SÜRECE ETKİSİ OLUR MU?

PKK, Türkiye'de metrekare yer işgal edebilir durumda değil. Mesele esas itibari ile benim meselem olmaktan çıkmış Irak ve Suriye'nin meselesi olmuş. Bana diye başlatılmış ama başka yere olay etki etmeye başlamış. Bunu çok net onlara hatırlatmak gerekiyor. Arap dünyasında şöyle bir görüş var.



İşgal edilen toprakların benimle bir alakası yok sizin sorununuz. Dolayısıyla siz burada adım atmak zorundasınız. Ben onların o kararlılık noktasına geldiklerini görüyorum. Bölgede çok fazla aynı anda devam eden çatışma senaryoları var.

Biz çok net söylüyoruz. Yani yarın bir gün örgüt İran'da yaptığı gibi "Benim Türkiye ile kavgam yok buralarda kavga edeceğim" derse ne yapacaklar?

TÜRKİYE - SURİYE İLİŞKİLERİ

Bizim devlet kültürümüzde strateji geleneğimizde, kardeşlik ilişkileri içerisindeki ülkelerle ilgili Cumhurbaşkanımız da çok hassas. Çok fazla sembolizme girmiyoruz. Suriye'de önem verdiğimiz belli konular var. Suriye halkının topyekün kucaklayıcı bir ortam olması bunun üzerine ekonomiyi refahı gelişmeyi iyi yönetimi özgürlüğü bina edersiniz. Diğer ülkelerle kendi menfaatlerini ilerletme yolunda atacakları adımlar önemli. Türkiye onlar için önemli onu hatırlatmaya gerek yok. Suriye'ye önceki rejim döneminde konulmuş yaptırımlar var. AB, ABD tarafından.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI



Dışişleri Bakanı Fidan (@HakanFidan): İsrail Dürziler üstünden provokasyon zemini üretiyor. Suriye'nin kırılgan olan zemininin tekrar istikrarsızlığa dönmesi büyük bir sıkıntı meydana getirir. Türkiye olarak da biz buna seyirci kalmayız pic.twitter.com/RKn9IDZUtf — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

Bütün bunların yeni dönemde kaldırılması için belli bir görüşme trafiğine bir ikna çalışmasına ihtiyaç var.

Günün sonunda yabancı döviz trafiği size yardım etmek isteyen ülkeler bile size para gönderemiyorlar bu bir sıkıntı.

Şimdi bunları ortadan kaldırmak için ve uluslararası topluma yeni Suriye'yi yeni zihni anlatmak için yoğun bir diplomasi trafiğini normal buluyor ve teşvik ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin zihnine inisiyatifine güveniyoruz.

Bu yaklaşım asil bir yaklaşım ama bizim bölgemizde yeni bir yaklaşım. Cumhurbaşkanımız da bu yaklaşımın arkasında ve çok da takdir topluyor.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

Suriye'de kırılgan bir zemin oluşursa ön alıcı tedbirlerimiz devreye girer

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Trump ile yaptığı görüşmenin odağında Gazze vardı. Bu mesele o görüşmenin odağındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmeyi talep ederken esas itibariyle temel endişe alanı artık Gazze'de açıktan soykırıma dönüşen insani yardım engelleme durumunu ortadan kaldırması. Şu anda silahlı gücüyle İsrail yardımların gitmesini engelliyor. Açlıktan ve hastalıktan kaynaklı ölümler çatışmalardan kaynaklı ölümlerin önüne geçmiş durumda. Geldiğimiz noktada hem Türkiye hem diğer ülkeler odaklandığımız nokta temel ihtiyaç malzemelerinin engellenmesi ile ortaya çıkan soykırımın ortadan kalkması.



ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Görüşmenin odağında Gazze meselesi vardı. Birçok lider Cumhurbaşkanımız'dan Gazze'ye dikkat çekmesini istiyor. pic.twitter.com/FLv7M72Vs1 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

Cumhurbaşkanımızın bir vurgusu oldu bir çok bölge lideri de Cumhurbaşkanımızın sayın Trump üzerindeki etkisini kullanarak dikkati buraya çekmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda beni hem Katar hem BAE'ye göndererek mesajlarını iletti.

Sayın Trump'ın bölge ziyareti esnasında ortaya konabilecek ortak odaklaşma ne olmalıdır meselesini epeyce konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız da telefon görüşmesinde o mesajı sayın Trump'a verdi.



İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI

Gazze'de çok büyük bir insani felaket var. Fay hattı kırılabilir. Bunun engellenmesi için insanlık adına yeni adımların atılması gerekiyor yoksa istenmeyenler durumlarla karşılaşabiliriz. Uluslararası toplumda geç de olsa Gazze konusunda fikir birliği oluştu. Artık AB ülkeleri de insani trajediyi kabul ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Gazze'de çok büyük bir insani felaket var. Fay hattı kırılabilir. pic.twitter.com/hunU5WpZyQ — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 9, 2025

İSRAİL HÜKÜMETİ İKNA EDİLEBİLİR Mİ?

Ben ortak eyleme geçilirse kesinlikle ikna edilme imkanı olduğunu düşünüyorum. Bu bir soykırımdır insani bir trajedi var. Sebebi ne olursa buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu fikir birlikteliği geç de olsa oluştu. Dün Polonya'daydım, orada da tartışılan konulardan biri buydu. Buradaki insani trajediye nasıl bir ortak tavır koyabiliriz diye. Bütün uluslararası platformlarda böyle bir zihin oluştu. Artık insanların eylemem geçmesi gerekiyor.

Ülkeler dese ki bu iş çözülene kadar İsrail ile iş kurmuyoruz iş tutmuyoruz deseler bu iş çözülür.

TRUMP DÖNEMİNDE ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile ABD ilişkileri fevkalade iyi olmak zorunda.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

PKK/PYD'nin desteklenmesine son verilmesi fevkalade önemli.

TRUMP DÖNEMİ VE DÜNYA

Sayın Trump'ın alışılmadık bir dış politika tarzı var. Birçok konuda realist bir yaklaşım sergiliyor. Sayın Trump diğerlerinden farklı olarak Avrupa Birliği'ni sorguluyor.

AB, ABD silahlarına bağımlılığı azaltmaya çalışıyor.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİ

Almanya ve Fransa'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alma konusunda bir iradesi yok