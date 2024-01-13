Mehmetçik bedel ödetmeye devam ediyor... 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi. Suriye'nin kuzeyinde 9, Irak'ın kuzeyinde 48 olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!



Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor.



Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor! ����... pic.twitter.com/e1lny2TBMs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024

29 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 29 hedefin imha edildiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyindeki terör hedeflerine bugün saat 00.30'da hava harekatları düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadesi kullanılmıştı.