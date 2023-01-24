24 TV 16 yaşında!

24 TV yayın hayatına başlamasının 16. yılını Ankara'da ve İstanbul'da , tüm ekibiyle kutladı. 24 TV'yi bu mutlu gününde TürkMedya yöneticileri ve çalışanları da yalnız bırakmadı.

Kutlamada konuşma yapan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat ÇİÇEK; "Bugün 24'ün kuruluşunun 16. yılı. Her daim milletin, bayrağın,vatanın ve devletin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bize eşlik eden çalışma arkadaşlarıma, fikirleriyle katkı veren konuklarımıza ve siz değerli izleyicilerimize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız." dedi.

24 TV, "Doğrusunu Öğrenin!" sloganı, hızlı, tarafsız, doğru haber anlayışı ve yetenekli kadrosu ile gündem oluşturan, milletin sesine kulak veren haber programları ve yaşam programlarının yer aldığı kanal, 2007 yılında karasal, uydu ve dijital platformlarda yayın hayatına başladı.

Bölgesel ve küresel olayların analiz edildiği haber tartışma programları, haber izleyicisine en özel, en sıcak haberleri ve canlı bağlantılarla gündemin yoğun haber akışını ekrandan ve internet sitesinden anlık vermektedir.

24 TV haber merkezinin izleyiciye vaadi; toplumun tansiyonunu anlamaya ve doğru aktarmaya çalışan; adil, önyargısız farklı bakış açıları geliştirebilen ve refleksi kuvvetli bir ekiple her an sıcak ve doğru habere ulaşabileceklerini bilmeleri. Yoğun gündem ve haber akışının yanı sıra, farklı aktüel programlar ile de izleyici ihtiyacı ve faydasına hizmet etmektedir.

Türkiye'deki en çok dijital ekranı barındıran ve 360 derece açısı olan stüdyosu ile, Türkçe'yi düzgün, doğru kullanan haber spikerleri ve Televizyon haberciliğinde, görseli, efekti, grafiği, haber içeriği, röportajları, canlı bağlantılarıyla yoğun gündemi 24 TV'den seyredin "Doğrusunu Öğrenin".

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