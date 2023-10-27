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Kritik 3. cumada İsrail müdahalesi! 24 TV canlı yayınında görüntülendi

İsrail güçleri, Kudüs'ün Vadi el Couz Mahallesinde yaş kısıtlaması getirdiği Müslümanların cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi. Müdahale anı 24 TV canlı yayınında görüntülendi.

27 Ekim 2023 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Kritik 3. cumada İsrail müdahalesi! 24 TV canlı yayınında görüntülendi
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Mescid-i Aksa çevresinde ezanla birlikte İsrail zulmü başladı. 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktardı.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve buradaki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarına devam ediyor.

Eski Şehir bölgesinde güvenlik bariyerleri kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde yoğun varlığını sürdürüyor.

Mescid-i Aksa'ya Filistinli genç erkek ve kadınların girişine izin verilmedi.

İSRAİL'DEN CANLI YAYINDA GAZ BOMBALI MÜDAHALE

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 3. Cuma namazı için ezan okunmasıyla birlikte yine müdahale etti. İsrail polisinin zulmü 24 TV canlı yayınına anbean yansıdı.

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