İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8448
  • EURO
    20,2363
  • ALTIN
    1123.6
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hiçbiri zarar görmemişti... 24 TV afet bölgesindeki TOKİ konutlarına girdi
Güncel

Hiçbiri zarar görmemişti... 24 TV afet bölgesindeki TOKİ konutlarına girdi

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık çifte depremle sarsıldı. Yaşanan bu elim olayda 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Yaşanan bu şiddetteki depremde ise TOKİ tarafından yapılan konutların herhangi bir hasar almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Depremin ilk anından itibaren bölgeye giden 24 TV ekibi Hatay'daki TOKİ konutlarından birine misafir oldu. İste o anlar...

14 Şubat 2023 Salı 22:07 - Güncelleme:
Hiçbiri zarar görmemişti... 24 TV afet bölgesindeki TOKİ konutlarına girdi
ABONE OL

7,7 ve 7,6'lık iki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre 10 ilde birçok binanın yıkılmasına yol açarak, 25 bine yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yaşanan çifte depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem esnasında 47 bin bina hasar görürken bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutları ayakta kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 ilin valilik ve kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi. 24 TV depremin en şiddetle hissedilen illeri arasında yer alan Hatay'daki TOKİ konutlarını gezdi. İşte haberin devamı...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.