Hiçbiri zarar görmemişti... 24 TV afet bölgesindeki TOKİ konutlarına girdi

7,7 ve 7,6'lık iki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre 10 ilde birçok binanın yıkılmasına yol açarak, 25 bine yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yaşanan çifte depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem esnasında 47 bin bina hasar görürken bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutları ayakta kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 ilin valilik ve kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi. 24 TV depremin en şiddetle hissedilen illeri arasında yer alan Hatay'daki TOKİ konutlarını gezdi. İşte haberin devamı...