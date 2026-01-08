Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve Şef Kameraman Uğur Tüney ise Şeyh Maksud'da yaşanan gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Sıcak çatışma hattında görevlerini yapan 24 TV ekibi teröristlerin hedefi oldu. Basın aracına şarapnel isabet ettiğini belirten Kurnaz, "Otomobilin yanına hava topu düştü ve havan topunun parçaları benim az önce oturduğum yerin camına saplandı. Araçta hasar var biz gayet iyiyiz" dedi.

24 TV EKİBİ BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI



Gazeteciler YPG'nin hedefi: YPG'nin havan saldırısında gazeteciler hedef oldu



UMED: GERÇEKLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞAN YPG'Yİ KINIYORUZ

Saldırıyı kınayan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) "Bölgede yaşanan gelişmeleri takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalışan YPG'yi kınıyor, uluslararası toplumu da bu saldırıları kınamaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.