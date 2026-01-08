İSTANBUL 16°C / 3°C
Güncel

24 TV ekibi büyük tehlike atlattı! Halep'te gazeteciler terör örgütü SDG'nin hedefi oldu

Suriye ordusunun Halep'te terör operasyonu sürerken çatışma hattında görev yapan 24 TV ekibi YPG/SDG'nin saldırısının hedefi oldu. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ise uluslararası toplumu bu saldırıları kınamaya davet etti.

HABER MERKEZİ8 Ocak 2026 Perşembe 23:52 - Güncelleme:
24 TV ekibi büyük tehlike atlattı! Halep'te gazeteciler terör örgütü SDG'nin hedefi oldu
Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve Şef Kameraman Uğur Tüney ise Şeyh Maksud'da yaşanan gelişmeleri canlı yayında aktardı.

"OTURDUĞUM YERİN CAMINA SAPLANDI"

Sıcak çatışma hattında görevlerini yapan 24 TV ekibi teröristlerin hedefi oldu. Basın aracına şarapnel isabet ettiğini belirten Kurnaz, "Otomobilin yanına hava topu düştü ve havan topunun parçaları benim az önce oturduğum yerin camına saplandı. Araçta hasar var biz gayet iyiyiz" dedi.

UMED: GERÇEKLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞAN YPG'Yİ KINIYORUZ

Saldırıyı kınayan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) "Bölgede yaşanan gelişmeleri takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalışan YPG'yi kınıyor, uluslararası toplumu da bu saldırıları kınamaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

