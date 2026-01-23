İBB'nin "sosyal proje" olarak tanıttığı Eyüpsultan'daki kreşte, 3 yaşındaki bir çocuğun vücudunda ortaya çıkan morluklar, çocuklara yönelik ağır istismarı gün yüzüne çıkardı.

24 TV yaşanan skandalın peşine düştü, belgelere ulaştı. Dünden bu yana tepkiler çığ gibi büyüdü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Valiliği, olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Eyüp Sultan ilçemizde faaliyet gösteren kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili haberler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. İdari ve adli süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayın takipçisi olduklarını belirterek, çocuğun üstün yararı ilkesine uygun şekilde hareket edeceklerini ve ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için yargı sürecine müdahil olacaklarını açıkladı. Bakanlık yetkilileri ayrıca aileyi ziyaret ederek desteklerini iletti.

24 TV MUHABİRİ AİLEYE SORDU

O kreşte şu an neler yaşandığını 24 TV muhabiri Neslişah Yumak aktardı.

Olayın geçmişine ilişkin bilgileri aktaran Yumak, "Olay aslında ailenin iddiasına göre 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Aile evlatlarını saat beş civarında İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan Yuvamız İstanbul Güzeltepe'deki kreşinden teslim aldıktan sonra iddialarına göre boyun bölgesinde bir morluk görüyorlar ve sürecinin peşine düşüyorlar. Ardındansa kamera kayıtlarını izlemek istediklerini söylüyorlar. Bir tuhaflık olduğunu fark ederek sürecin takibine giriyorlar. Çocuğun ailesi tarafından sürecin devamındaysa belirli maalesef ki şiddet, cinsel istismar süreçlerinin olduğu iddia edildi. Aile tarafından hukuki yollara başvuruldu. Çocuk için raporlar alındı." dedi.

3 yaşındaki çocuğun beyanlarını da dile getiren Yumak, çocuğun öğretmenleri tarafından belirli temaslara maruz kaldığını belirtti.

Kreşte çocuklara yapılanlar hakkında bilgi aktaran Yumak, "Çocuk işte videolarda da ifade ediyor. Kız arkadaşlarının üzerinin çıkartılıp başka kıyafetler giydirilip makyaj yapıldığını, keza videolarının çekildiğini ifade ediyor. Bunun ardından aile süreci hukuka yönlendiriyor ve hukuki yollara başvuruyor. Raporlar alınıyor. Bir soruşturma başlatılıyor. Aile bunun ardındansa kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarda bulundu. İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama geldi." ifadelerini kullandı.

Yumak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Görevliler tarafından aileye desteklerin bir yandan yapılmaya devam edildiğini ifade eden Yumak, İBB'nin konuya ilişkin dün bir açıklama yaptığını belirtti.

İBB'nin çocuğun vücudundaki morluklalar ilişkin yaptığı açıklama, "Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alınmış, aile derhal bilgilendirilmiş, emniyet birimleri ve adli makamlarla eş güdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

24 TV muhabiri Yumak İBB'nin bu açıklamasını aileye sordu. Yumak, ailenin İBB'nin açıklamasında hataların olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Yumak, "Aileye sorduk bu iddia yani bu açıklamaya karşı ne diyorsunuz diye. Aile tarafından da bir açıklama geldi. Ve şunu ifade ettiler. Açıklamalarda hatalar vardır denildi. 'Bizler katiyen hemen bilgilendirilmedik. Biz evladımızı saat beş çıkışına gittiğimizde gördük. Öncesinde bana bir telefon açılmadı' dedi. Tutanak tutulduğu söylüyorlar dedi. Bize herhangi bir tutanak gösterilmedi. Benim dışımda bir tutanak tutulduysa bilmiyorum dedi. Bizler süreci hukuki yollarda devam ettireceğiz ve evladımıza kim ne yaptıysa da arkasında duracağız. Açıklaması yapıldı." dedi.

Yumak, kreşin hala da aktif bir şekilde hizmet verdiğini, gün içerisinde kreşe gidip gelen velileri gördüklerini söyledi.

Yumak açıklamasının son kısmında şu ifadelere yer verdi;

"Çocuklarını bırakan velileri gördük. Bugün şu anda herhangi bir açıklama yok. Açık mı? Kapalı mı? Buna dair bir bilgim aktif olarak yok. Fakat dışarıdan içeride çalışanları görebilmekteyim. Süreçte aktif bir şekilde devam ediyor hukuki açıdan. Bugün tekrardan da Aile ve Sosyal Hizmetler Özdemir Göktaş'ta aileye bir ziyareti bulunması bekleniyor. Onun da ailenin yanına gelmesini bekliyor olacağız diyelim."

