24 TV ekibi petrol kuyularında! YPG'nin gelir kaynağına neşter

Suriye'de terör örgütü YPG'nin elinde bulunan Tabka'daki petrol kuyuları, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonun ardından teröristlerden geri alındı. Sahadaki gelişmeleri anbean takip eden 24 TV ekibi, petrol kuyularının olduğu Tabka'daki son gelişmeleri aktardı.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 15:39 - Güncelleme:
24 TV ekibi petrol kuyularında! YPG'nin gelir kaynağına neşter
24 TV muhabiri Eren Coşkundili ve 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney, sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye'deki son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARA KAYNAĞINA NEŞTER

Suriye ordusu, Tabka'daki operasyonun ardından terör örgütü YPG'nin elindeki petrol kuyularını geri aldı.

Tabka'daki petrol kuyuları Şam hükümetinin kontrolü altına girmesiyle birlikte, terör örgütünün en önemli gelir kapılarından birine daha neşter vurulmuş oldu.

Bölgedeki petrol sahalarından son gelişmeleri aktaran 24 TV Muhabiri Eren Coşkundilli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktalar uzun süre aslında çatışmaların yaşandığı yerlerden biriydi. Terör Örgütü bu noktaları mesken tutmuştu. Doğal kaynakların ele geçirilebilmesi, barajların elektrik santrallerinin ele geçirilebilmesi, yeniden Suriye Ordusu'na kazandırılabilmesi oldukça önemliydi. Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden biriydi ve Suriye Ordusu başarılı operasyonlarını sürdürdü. Bu noktada da petrol rezervlerinin bulunduğu alanda da kontrolü ele geçirmeyi başardı."

