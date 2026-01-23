24 TV muhabiri Eren Coşkundili ve 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney, sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye'deki son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARA KAYNAĞINA NEŞTER

Suriye ordusu, Tabka'daki operasyonun ardından terör örgütü YPG'nin elindeki petrol kuyularını geri aldı.

Tabka'daki petrol kuyuları Şam hükümetinin kontrolü altına girmesiyle birlikte, terör örgütünün en önemli gelir kapılarından birine daha neşter vurulmuş oldu.

Bölgedeki petrol sahalarından son gelişmeleri aktaran 24 TV Muhabiri Eren Coşkundilli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktalar uzun süre aslında çatışmaların yaşandığı yerlerden biriydi. Terör Örgütü bu noktaları mesken tutmuştu. Doğal kaynakların ele geçirilebilmesi, barajların elektrik santrallerinin ele geçirilebilmesi, yeniden Suriye Ordusu'na kazandırılabilmesi oldukça önemliydi. Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden biriydi ve Suriye Ordusu başarılı operasyonlarını sürdürdü. Bu noktada da petrol rezervlerinin bulunduğu alanda da kontrolü ele geçirmeyi başardı."