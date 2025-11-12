Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan'a düştüğünü duyurdu.
Enkazın olduğu bölgede savurulan uçak parçalarının da olduğunu belirten 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, "Düşmenin etkisiyle parçalar pek çok noktaya yayıldığını görüyoruz. İnceleme çalışmaları devam ediyor. Parçaların düştüğü 3 nokta bulunduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
