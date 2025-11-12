İSTANBUL 17°C / 11°C
  24 TV ekibi uçağımızın düştüğü bölgede! İncelemeler 3 noktada yoğunlaştı
Güncel

24 TV ekibi uçağımızın düştüğü bölgede! İncelemeler 3 noktada yoğunlaştı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağı dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kaza kırım ekibi enkazda inceleme yapıyor. 24 TV ekibi olay yerinden son durumu aktardı.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
24 TV ekibi uçağımızın düştüğü bölgede! İncelemeler 3 noktada yoğunlaştı
Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan'a düştüğünü duyurdu.

Son dakika... Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü: 20 şehidimiz var

Kaza kırım ekibi enkazın olduğu bölgede inceleme yarken 24 TV ekibi de olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

Enkazın olduğu bölgede savurulan uçak parçalarının da olduğunu belirten 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, "Düşmenin etkisiyle parçalar pek çok noktaya yayıldığını görüyoruz. İnceleme çalışmaları devam ediyor. Parçaların düştüğü 3 nokta bulunduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

