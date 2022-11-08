24 TV Haber Koordinatörü Ömer Özkök'ün acı günü

Mehmet Emin Özkök'ün cenazesi, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde bulunan Bedrettin Camisi'ne getirildi.

Ömer Özkök ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Özkök'ün naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, Mehmet Emin Özkök'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkmedya ailesinden 360 TV Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel, Türkmedya Operasyon Grup Başkanı Muhammet Nuri Arslan, Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Faruk Sarımermer, Teknoloji ve Teknik İşler Direktörü Erdal Yayla, TV4 Kanal Koordinatörü Filiz Zengin ve vatandaşlar katıldı.