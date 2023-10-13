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Güncel

24 TV muhabiri canlı yayında açıkladı: Yüzlerce tank ve zırhlı araç...

24 TV ekibi, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor. İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye şehrin güneyine geçmeleri verdiği 24 saatlik süre doldu. Gazze sınırına yığınak yapılmaya devam edildiğini bildiren 24 TV Muhabiri Ayçiçek, İsrail'in çok sayında yüzlerce tank, ağır silah ve zırhlı araçla kara harekatını Gazze'nin kuzeyinden başlatabileceğini söyledi.

13 Ekim 2023 Cuma 23:30 - Güncelleme:
24 TV muhabiri canlı yayında açıkladı: Yüzlerce tank ve zırhlı araç...
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7. gününde...

24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktardı.

"İSRAİL'İN VERDİĞİ SÜRE DOLDU"

İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler'e, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin bölgenin güneyine götürmesi için verdiği 24 saatlik sürenin dolduğunu kaydeden Ayçiçek, tahliyelerin tamamlanamadığını söyledi.

"KARA HAREKATI GAZZE'NİN KUZEYİNDEN BAŞLAYABİLİR"

İsrail'in, Gazzelilere verdiği sürenin bitmesi sonrası kara harekatının yakın olduğunu söyleyen Ayçiçek, işgal güçlerinin kara harekatına Gazze'nin kuzeyin başlayacağını tahmin ettiğini belirtti.

Siderot, Aşkelon ve Aşdod mevkilerinde yüzlerce tank, ağır silah ve zırhlı aracın konuşlandırıldığını ifaden eden Ayçiçek, kara harekatı öncesi İsrail ordusunun lokal baskınlarda bulunduğunu bildirdi.

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