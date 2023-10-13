İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7. gününde...

24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktardı.

İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler'e, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin bölgenin güneyine götürmesi için verdiği 24 saatlik sürenin dolduğunu kaydeden Ayçiçek, tahliyelerin tamamlanamadığını söyledi.

İsrail'in, Gazzelilere verdiği sürenin bitmesi sonrası kara harekatının yakın olduğunu söyleyen Ayçiçek, işgal güçlerinin kara harekatına Gazze'nin kuzeyin başlayacağını tahmin ettiğini belirtti.

Siderot, Aşkelon ve Aşdod mevkilerinde yüzlerce tank, ağır silah ve zırhlı aracın konuşlandırıldığını ifaden eden Ayçiçek, kara harekatı öncesi İsrail ordusunun lokal baskınlarda bulunduğunu bildirdi.