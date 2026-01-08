İSTANBUL 17°C / 3°C
Güncel

24 TV Suriye'de operasyon bölgesinde: Sivilleri canlı kalkan yapıyorlar

24 TV Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve Şef Kameraman Uğur Tüney'nin Halep'te sahadan aktardığı bilgilere göre, teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Şehirde patlama ve silah seslerinin duyulduğunu belirten Kurnaz, Suriye ordusunun dronlarla SDG'li teröristlerin yerlerini belirleyip nokta atışlar yaptığını ifade etti.

8 Ocak 2026 Perşembe 15:51
24 TV Suriye'de operasyon bölgesinde: Sivilleri canlı kalkan yapıyorlar
Suriye ordusu, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Mahallelerde yaşayan sivillerin tahliye işlemlerinin durmasının ardından terör örgütüne ait askeri mevziler vuruluyor.

Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği PKK/YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı.

Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

24 EKİBİ SURİYE'DE: HALEP'TE SDG/YPG'YE OPERASYON

24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve Şef Kameraman Uğur Tüney bölgede yaşanan gelişmeleri aktardı.

Kurnaz, terör örgütü SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ifade ederken, insanların yavaş yavaş bölgeyi terk ettiğini söyledi.

Halep'te patlama ve silah seslerinin duyulduğunu belirten Kurnaz, Suriye ordusunun dronlarla SDG'li teröristlerin yerlerini belirleyip nokta atışlar yaptığını ifade etti.

