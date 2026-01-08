Suriye ordusu, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Mahallelerde yaşayan sivillerin tahliye işlemlerinin durmasının ardından terör örgütüne ait askeri mevziler vuruluyor.

Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği PKK/YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı.

Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

24 EKİBİ SURİYE'DE: HALEP'TE SDG/YPG'YE OPERASYON

24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve Şef Kameraman Uğur Tüney bölgede yaşanan gelişmeleri aktardı.

Kurnaz, terör örgütü SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ifade ederken, insanların yavaş yavaş bölgeyi terk ettiğini söyledi.

Halep'te patlama ve silah seslerinin duyulduğunu belirten Kurnaz, Suriye ordusunun dronlarla SDG'li teröristlerin yerlerini belirleyip nokta atışlar yaptığını ifade etti.