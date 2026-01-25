Suriye ordusu, 6 Ocak'ta başlattığı operasyonlarla Şeyh Maksut, Eşrefiye, Değir Hafir, Tapka ve Rakka hattında terör örgütü YPG'ye ağır darbe vurdu. Yaklaşık 44 saat süren operasyonlar sonucunda örgüt bölgeden silinirken, unsurlar Fırat'ın doğusuna çekilmek zorunda kaldı.

Başarılı ilerleyişin ardından özellikle petrol sahalarının bulunduğu bölgelerde kontrolün sağlanması, Suriye ordusunun sahadaki gücünü daha da artırdı. Bölgedeki aşiretlerin desteğini de arkasına alan ordu, Rakka merkezde hakimiyet kurdu. Terörden arındırılan kentlerde binlerce kişi meydanlara çıkarak kutlamalar yaptı. Benzer görüntüler Değir Hafir, Tapka, Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta da kaydedildi.

Operasyonların Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arab hattına doğru genişlemesi beklenirken, taraflar arasında 15 günlük bir ateşkes imzalandı. Terör örgütüne daha önce üç kez uzlaşı şansı tanındı. 10 Mart ve 18 Ocak'ta imzalanan mutabakatlara rağmen YPG'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği, sahada çok sayıda ihlalde bulunduğu belirtildi.

24 TV OPERASYON BÖLGESİNDE

24 TV ekibi, birçok noktada incelemelerde bulundu.

Karakozak bölgesinde, Süleyman Şah Türbesi ve çevresinin yoğun şekilde mayınlandığı, geri çekilen örgüt unsurlarının köprüleri patlattığı tespit edildi. Suriye ordusu, bölgede mayın temizleme ve altyapı onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Tapka'da Aziz Sergius Kilisesi'nin altında, bir ucu Fırat Nehri'ne, diğer uçları hastane ve yerleşim alanlarına uzanan, cephanelik olarak kullanılan geniş tüneller ortaya çıkarıldı. Görüntüler, örgütün yeraltında labirent şeklinde bir yapı kurduğunu gözler önüne serdi.

Haseke'de ise YPG'nin sivillere yönelik saldırıları devam etti. Mükminden ayrılmak üzere olan, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu bir aracın hedef alınması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan yıllardır örgütün kontrolünde bulunan petrol sahaları da Suriye ordusunun denetimine geçti. Günlük yaklaşık 150 bin varil üretim kapasitesine sahip kuyuların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Böylece örgütün en önemli gelir kaynaklarından biri kesilmiş oldu.

Kritik gelişmelerden biri de ABD'nin "değerli tutuklular" olarak tanımlanan YPG'li teröristleri Irak'a transfer etme süreci oldu. İlk etapta 150 kişinin sevk edildiği, bu sayının binleri bulabileceği ifade edildi. Ateşkesin 15 gün daha uzatılmasının temel gerekçesinin de bu transfer sürecinin güvenli şekilde tamamlanması olduğu açıklandı.

Suriye ordusunun Haseke ve kırsalında yoğun şekilde konuşlandığı belirtilirken, ateşkesin sona ermesinin ardından gözlerin yeniden bu bölgeye çevrileceği ifade ediliyor. 24 TV muhabiri Eren Coşkundili, ekibin sahadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğini bildirdi.