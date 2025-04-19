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24 TV'de takdir toplayan anlar! Deniz Uğur'un Filistin hassasiyeti gözlerden kaçmadı

24 TV'de yayınlanan Deniz Uğur'la Hafta Sonu programında takdirle karşılanacak anlar yaşandı. Sunucu Deniz Uğur, İsrail bayrağının renklerini çağrıştıran beyaz-mavi gömleğini yayının ikinci bölümünde Filistin devletinin bayrağını sembolize eden kırmızı-yeşil ve beyaz renkli kıyafetle değiştirdi. Uğur'un bu hareketi büyük bir takdirle karşılandı.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2025 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
24 TV'de takdir toplayan anlar! Deniz Uğur'un Filistin hassasiyeti gözlerden kaçmadı
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24 TV'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Deniz Uğur'la Hafta Sonu programında dikkat çeken anlara şahit olundu. Program sunucusu Deniz Uğur'un Filistin hassasiyeti gözlerden kaçmadı. Uğur, sembolizmden konuşulan programda soykırımcı İsrail'in bayrağının renklerini çağrıştıran beyaz-mavi kıyafetini değiştirerek; Filistin'in bayrağının sembolize eden kırmızı, yeşil ve beyaz kıyafetlerle izleyicinin karşısına çıktı. Uğur'un bu hareketi takdirle karşılandı.

DENİZ UĞUR'LA HAFTA SONU'NDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

24 TV'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Deniz Uğur'la Hafta Sonu'nda dikkat çeken anlara şahit olundu. Deniz Uğur'la Hafta Sonu programının bu haftaki konuğu Araştırmacı yazar Erhan Altunay oldu. Altunay, konuk olduğu programda soykırımcı İsrail'in inandığı kehanetlere ve sembolizme yer verdi.

CANLI YAYINDA FİLİSTİN HASSASİYETİ

Programda, sunucu Deniz Uğur'un Filistin hassasiyeti dikkatlerden kaçmadı. Uğur, Soykırımcı İsrail'in bayrağının renklerini çağrıştıran beyaz-mavi gömleğini değiştirdi. Yayının ikinci bölümünde Filistin devletinin bayrağını sembolize eden kırmızı-yeşil ve beyaz renkli kıyafetlerle izleyicinin karşısına çıkan Deniz Uğur'un bu hareketi izleyicilerden alkış aldı.

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