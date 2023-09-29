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Güncel

24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında Bakan Kacır sürprizi: Manşeti bugün TEKNOFEST kuşağı atıyor

24 TV'nin ilgiyle izlenen programı Günün Manşeti bugünkü yayınını TEKNOFEST İzmir alanından gerçekleştirdi. Programın sürdüğü dakikalarda sürpriz yaparak yayına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Manşeti bugün TEKNOFEST kuşağı atıyor. 100 binler İzmir'de, Milli Teknoloji Hamlesi ve Tam Bağımsız Türkiye iddiasıyla TEKNOFEST'te buluştu.' dedi.

29 Eylül 2023 Cuma 13:01 - Güncelleme:
24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında Bakan Kacır sürprizi: Manşeti bugün TEKNOFEST kuşağı atıyor
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24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç birlikte gerçekleştirdiği Günün Manşeti programı bugünkü yayınını TEKNOFEST İzmir alanından yaptı.

Programın sürdüğü dakikalarda sürpriz yaparak yayına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kacır, "Manşeti bugün TEKNOFEST kuşağı atıyor. 100 binler İzmir'de, Milli Teknoloji Hamlesi ve Tam Bağımsız Türkiye iddiasıyla TEKNOFEST'te buluştu." diye konuştu.

TEKNOFEST İzmir'i değerlendiren Kacır, "Burası Türkiye'nin geleceğine atılan en büyük imzadır." dedi.

Bakan Kacır, "TEKNOFEST Türk gençlerini Türkiye'nin aydınlık yarınlarına hazırlamaya devam edecek. Buna 85 milyon hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

  • 24 TV
  • TEKNOFEST İzmir
  • Mehmet Fatih Kacır

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