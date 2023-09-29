24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç birlikte gerçekleştirdiği Günün Manşeti programı bugünkü yayınını TEKNOFEST İzmir alanından yaptı.

Programın sürdüğü dakikalarda sürpriz yaparak yayına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kacır, "Manşeti bugün TEKNOFEST kuşağı atıyor. 100 binler İzmir'de, Milli Teknoloji Hamlesi ve Tam Bağımsız Türkiye iddiasıyla TEKNOFEST'te buluştu." diye konuştu.

TEKNOFEST İzmir'i değerlendiren Kacır, "Burası Türkiye'nin geleceğine atılan en büyük imzadır." dedi.

Bakan Kacır, "TEKNOFEST Türk gençlerini Türkiye'nin aydınlık yarınlarına hazırlamaya devam edecek. Buna 85 milyon hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.