Haydut İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti.
Katil İsrail'in gasbedemediği gemiler Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Aktivist Emine Güneş 24 TV canlı yayınına bağlanarak Sumud Filosu'ndaki son durumu açıkladı.
Güneş soykırımcı İsrail'i besleyen damarın kesilmesi gerektiğini belirterek, "Birlik olursak Gazze'deki ablukayı kırarız" dedi.
Gazze'ye ilerleyen Marinette gemisinden seslenen aktivist Emine Güneş, "Soykırımcı İsrail'i besleyen damarlar kesilmeli" ifadesinde bulundu.