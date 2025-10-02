İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6152
  • EURO
    49,0361
  • ALTIN
    5199.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 24 TV'den dünyaya seslendi: Soykırımcı İsrail'i besleyen damarlar kesilmeli
Güncel

24 TV'den dünyaya seslendi: Soykırımcı İsrail'i besleyen damarlar kesilmeli

Sumud Filosu'ndan canlı yayına bağlanan aktivist Emine Güneş, 'İsrail değil, tekneye binememekten korktuk. Soykırımcı İsrail'i besleyen damarlar kesilmeli. Birlik olursak bu zulmü aşarız.' dedi.

HABER MERKEZİ2 Ekim 2025 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
24 TV'den dünyaya seslendi: Soykırımcı İsrail'i besleyen damarlar kesilmeli
ABONE OL

Haydut İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti.

Katil İsrail'in gasbedemediği gemiler Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Aktivist Emine Güneş 24 TV canlı yayınına bağlanarak Sumud Filosu'ndaki son durumu açıkladı.

Güneş soykırımcı İsrail'i besleyen damarın kesilmesi gerektiğini belirterek, "Birlik olursak Gazze'deki ablukayı kırarız" dedi.

Gazze'ye ilerleyen Marinette gemisinden seslenen aktivist Emine Güneş, "Soykırımcı İsrail'i besleyen damarlar kesilmeli" ifadesinde bulundu.

  • Sumud Filosu
  • Emine Güneş
  • Soykırım İsrail

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.