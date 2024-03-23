24 TV'ye konuşan Turgut Altınok: Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

* Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez, sermaye bitti.

* 100 tane vaat var Ankara'ya, 90 tanesini yapmamış bir büyükşehir belediye başkanı var. Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz

* Halkın parasını halka vereceğiz

* AK Parti döneminde ABB bütçesinin %8'i yardımlara giderken, Sayın Yavaş onu %4'e düşürmüş. Azaltmış. Rakamlar elimizde

* Ankara bir beş yıl daha böyle gidemez, ciddi problemleri var. Hiçbir şey yapmamış, Başkent'e hiçbir eser kazandırmamış vizyonu olmayan büyükşehir belediye başkanı ve tekrar adayı var.

* 31 Mart'tan sonra emeklilerimize ulaşım ücretsiz. Emeklilerimizi asla zorda, darda, sıkıntıda bırakmayacağız. Bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz. Emeklilerimizden ihtiyacı olana vereceğiz. Ankara'da et parası diye bir şey var onu 400 liradan 2500 liraya çıkartıyoruz

* Ankara'da ulaşım şu an ciddi bir problem. 2 bin yeni elektrikli otobüs alacağız. Otobüslerin yenilenmesi lazım.

* Şu an Ankaralı Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız.

* 4 buçuk yıldır krediyi verdiğimiz halde Polatlı'ya su götüremeyen bir beceriksiz büyükşehir belediye başkanı var.

* Her yere insanlarımız metro ağı ile gidebilecek. Hatların tamamını entegre edeceğiz. Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez.

* "Yol yaparsam trafik sıkışır" diyen bir ABB başkanı var. Hiçbir belediye başkanı böyle bir şey söylemez.

* Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini planlar. Sayın Yavaş, bırakın geleceği bugünün planını bile göremeyen bir büyükşehir belediye başkanı.

* Anketlerde öne geçtiğimizi gördükleri anda; yalan, iftira ve çamur.

* Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış, çoğalmamış. Belediye başkanı olmadan önce bu mallar alınmış. Sayın Yavaş Londra'dan ev almış, hangi parayla aldın? Şu an oturduğu ev 25 milyon.