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  • 24 TV'ye konuşan Turgut Altınok: Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz
Güncel

24 TV'ye konuşan Turgut Altınok: Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz

24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, '100 tane vaat var Ankara'ya, 90 tanesini yapmamış bir büyükşehir belediye başkanı var. Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz.' dedi.

23 Mart 2024 Cumartesi 13:03 - Güncelleme:
24 TV'ye konuşan Turgut Altınok: Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Altınok'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez, sermaye bitti.

* 100 tane vaat var Ankara'ya, 90 tanesini yapmamış bir büyükşehir belediye başkanı var. Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz

* Halkın parasını halka vereceğiz

* AK Parti döneminde ABB bütçesinin %8'i yardımlara giderken, Sayın Yavaş onu %4'e düşürmüş. Azaltmış. Rakamlar elimizde

* Ankara bir beş yıl daha böyle gidemez, ciddi problemleri var. Hiçbir şey yapmamış, Başkent'e hiçbir eser kazandırmamış vizyonu olmayan büyükşehir belediye başkanı ve tekrar adayı var.

* 31 Mart'tan sonra emeklilerimize ulaşım ücretsiz. Emeklilerimizi asla zorda, darda, sıkıntıda bırakmayacağız. Bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz. Emeklilerimizden ihtiyacı olana vereceğiz. Ankara'da et parası diye bir şey var onu 400 liradan 2500 liraya çıkartıyoruz

* Ankara'da ulaşım şu an ciddi bir problem. 2 bin yeni elektrikli otobüs alacağız. Otobüslerin yenilenmesi lazım.

* Şu an Ankaralı Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız.

* 4 buçuk yıldır krediyi verdiğimiz halde Polatlı'ya su götüremeyen bir beceriksiz büyükşehir belediye başkanı var.

* Her yere insanlarımız metro ağı ile gidebilecek. Hatların tamamını entegre edeceğiz. Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez.

* "Yol yaparsam trafik sıkışır" diyen bir ABB başkanı var. Hiçbir belediye başkanı böyle bir şey söylemez.

* Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini planlar. Sayın Yavaş, bırakın geleceği bugünün planını bile göremeyen bir büyükşehir belediye başkanı.

* Anketlerde öne geçtiğimizi gördükleri anda; yalan, iftira ve çamur.

* Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış, çoğalmamış. Belediye başkanı olmadan önce bu mallar alınmış. Sayın Yavaş Londra'dan ev almış, hangi parayla aldın? Şu an oturduğu ev 25 milyon.

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