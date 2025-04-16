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25 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimi açıkladı.

Haber Merkezi16 Nisan 2025 Çarşamba 14:47 - Güncelleme:
25 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 25 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvim belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir.

Maarif camiamıza ve öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun.

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