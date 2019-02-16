Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı' dedi.
- AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak" dedi.
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