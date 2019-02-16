İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak" dedi.

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

Bakan duyurdu! bin 480 kişinin ataması yapılacak

Bakan duyurdu! bin 480 kişinin ataması yapılacak

Türkiye Petrolleri 70 civarında sondaj gerçekleştirdi

Türkiye Petrolleri 70 civarında sondaj gerçekleştirdi

'DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor'

'DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor'

Dev proje hayata geçiyor, müjdeyi Başkan Erdoğan verdi

Dev proje hayata geçiyor, müjdeyi Başkan Erdoğan verdi

Rusya 'Ölüm Kampı'na koridor açacak

Rusya 'Ölüm Kampı'na koridor açacak

Boynundaki kolyeden flaş bellek çıkan FETÖ'cü her şeyi itiraf etti

Boynundaki kolyeden flaş bellek çıkan FETÖ'cü her şeyi itiraf etti

İYİ Parti-CHP adayının Kapadokya’da kaçak inşaatı çıktı

İYİ Parti-CHP adayının Kapadokya’da kaçak inşaatı çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından olan Ordu Çevre Yolu yakın zamanda hizmete girecek

Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından olan Ordu Çevre Yolu yakın zamanda hizmete girecek

Zamanın durdurulamayan gücü

Zamanın durdurulamayan gücü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA