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25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım, Tv8'de Recep İvedik 4 yapımları ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde Hercai birinci sırada, Müslüm filmi üçüncü sırada yer almıştı. 25 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım, Tv8'de Recep İvedik 4 yapımları ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde Hercai birinci sırada, Müslüm filmi üçüncü sırada yer almıştı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?
 
25 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
25 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
18 EKİM REYTİNG SONUÇLARI 
 
TOTAL 
 
 
 
AB

 
ABC
 
 

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