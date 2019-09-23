25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda neler var?
25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette tüm ihtiyaçlarımıza yönelik ürünler raflardaki yerini alacak. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Teba elektrikli çelik çay makinasi 99,90 TL'den, Mikrofiber desenli yorgan tek kişilik 49,90 TL'den ve çift kişiliği 59,90 TL'den satılacak. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette tüm ihtiyaçlarımıza yönelik ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; Teba elektrikli çelik çay makinasi 99,90 TL'den, Mikrofiber desenli yorgan tek kişilik 49,90 TL'den ve çift kişiliği 59,90 TL'den raflardaki yerini alacak. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
ŞOK markette bu hafta; Teba elektrikli çelik çay makinasi 99,90 TL'den, Mikrofiber desenli yorgan tek kişilik 49,90 TL'den ve çift kişiliği 59,90 TL'den raflardaki yerini alacak.
25 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA
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