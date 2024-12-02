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  • 25 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Anne ve babası tutuklandı
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25 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Anne ve babası tutuklandı

Avcılar'da madde bağımlısı oldukları öne sürülen çift ve kaldıkları metruk binada 25 gün önce doğduğu öğrenilen bebek bitkin halde bulundu. Kadın ve çocuğun babası olduğu öğrenilen bir kişi tutuklanırken bitkin halde bulunan bebek hastanede koruma altına alındı.

DHA2 Aralık 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
25 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Anne ve babası tutuklandı
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Denizköşkler Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kadın ve erkeğin kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada yaşadığı ihbarı yapıldı. İhbar için adrese giden polis ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Bahar K. ve Çetin G'nin evlilik dışı ilişkiden 25 gün önce doğan bebekleriyle çöplerin arasında yaşadığını gördü. Bunun üzerine haber verilen sağlık ekipleri olay yerine gelerek bitkin bebeği hastaneye kaldırılarak koruma altına aldı. Gözaltına alınan çift ise sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'AMBULANS GELDİ BEBEĞİ GÖTÜRDÜ'

Metruk binanın yakınında bulunan iş yerinde çalışan İlhan Günay, "İki gün önce zabıta geldi. Bina kentsel dönüşüm kapsamında olduğu için yıkılması için geldiklerini zannettik. İçeride oturanlar varmış. Bebek ve annesi varmış diye duyduk. Zabıta değil, ambulans geldi bebeği götürdü. Durumu neymiş bilmiyoruz. Yabancı uyruklularmış" dedi. (DHA)

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