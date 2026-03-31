25 ilde eşzamanlı baskın: Zehir tacirlerine geçit yok

Uyuşturucu ticaretinin dijital platformlara taşınmasına karşı güvenlik güçleri kapsamlı bir operasyon başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 25 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda yüzlerce şüpheli yakalandı ve büyük miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyon, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen yasadışı uyuşturucu ağının çökertilmesi açısından kritik bir adım olarak öne çıktı.

SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCU TİCARETİNE DARBE

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 255 kişiden 99'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca bazı şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

960 EKİPLE 25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilere yönelik 960 narkotik ve asayiş ekibinin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi, 3 milyon 59 bin uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

255 ZANLIDAN 99'U TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 255 zanlıdan 99'u tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.