25 ilde nefes kesen kaçakçılık operasyonu: Cephanelik ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ile Asayiş Daire Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 25 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran 404 şüpheli yakalandı.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 204 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 396 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucu ayrıca tabanca yapımında kullanılan muhtelif miktarda parça, araç ve gereç ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 404 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında işlem yapıldı.