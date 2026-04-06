6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  • 25 ilde nefes kesen kaçakçılık operasyonu: Cephanelik ortaya çıktı
Güncel

25 ilde nefes kesen kaçakçılık operasyonu: Cephanelik ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ile Asayiş Daire Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 25 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran 404 şüpheli yakalandı.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 204 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 396 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucu ayrıca tabanca yapımında kullanılan muhtelif miktarda parça, araç ve gereç ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 404 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında işlem yapıldı.

  • silah kaçakçılığı
  • güvenlik operasyonu
  • ruhsatsız silah

ÖNERİLEN VİDEO

Şehit mezarına saldırı! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
