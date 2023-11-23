25 kişinin ölümüne sebep olmuştu... Çorlu'daki tren kazasına ilişkin davada yeni gelişme

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen davanın 17'inci duruşmasına, tutuksuz sanıklar TCDD Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, TCDD Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya, kazada ölenlerin yakınları ve kazada yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Savcısı esasa ilişkin son görüşünde, Karasu, Kurt ve Polat'ın kaza tarihindeki bulunduğu görev ve sorumlulukları bakımından 30 Mayıs 2018 tarihli "sel, heyelan ve taş düşmesi" konulu yazıyı düzenleyip imzalamaları, yazıya istinaden denetleme görevlerini yerine getirmediğine işaret etti.



Kaza günü hava durumunun takip edilerek gerekli kontrollerin yapılması halinde ray altındaki boşalmanın öngörülebileceği belirtilen esas hakkındaki mütalaada, Karasu, Kurt ve Polat'ın görevlerini yerine getirmeyerek "bilinçli taksirle ile birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan diğer sanıklar Çabuk, Yıldırım, Ortancıl, Parlak, Başkaya, Kaytan, Meriçli, Aslan, Aras ve Önder'in ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep edildi.



Savcı, sanıklar Karasu, Kurt ve Polat'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suç için öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olmasından ayrı ayrı tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Söz konusu mütalaanın açıklanmasının ardından kazada ölen ve yaralananların yakınları, sanıkların tutuklanmamasına tepki gösterdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda aynı suçtan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde Bakım Servis Müdürü olan Mümin Karasu 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Kasım 2022'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.