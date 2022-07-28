2,5 milyon kişinin temmuz ayı zam farkları bugün ödenecek

Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı ödenecek.

Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak.

Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.

6 MİLYAR 447 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.

Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.

Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 6 BİN LİRA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95, yıllık ise 78,6 olarak gerçekleşti.

Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükseldi.