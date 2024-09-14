İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan' kitabı, Bağdat'taki uluslararası fuarda kitapseverlere sunuluyor
Güncel

'Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan' kitabı, Bağdat'taki uluslararası fuarda kitapseverlere sunuluyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta açılan 25. Uluslararası Kitap Fuarı'nda, Arapçaya çevrilen 'Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan' kitabı da kitapseverlerin ilgisine sunuluyor.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 23:46 - Güncelleme:
'Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan' kitabı, Bağdat'taki uluslararası fuarda kitapseverlere sunuluyor
ABONE OL

Başkent Bağdat'ta 25. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı başladı.

Arapça çeşitli alanlarda yazılmış binlerce kitabın yer aldığı fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşamının önemli kesitini ele alan Hüseyin Besli ile Ömer Özbay'ın kaleme aldığı, "Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" isimli kitabın Arapçası da bulunuyor.

Bağdat Kitap Fuarı'nda Türkiye ile ilgili diğer bazı kitaplar da kitapseverlerle buluşuyor.

"Irak Okuyor" sloganıyla, 21 ülkeden 600 yerli ve yabancı yayınevinin katılımıyla başlayan 25. Uluslararası Bağdat Fuarı, 22 Eylül'e kadar sürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.