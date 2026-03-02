İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9682
  • EURO
    51,585
  • ALTIN
    7614.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 25 yaşındaki Dilara toprağa gömüşü halde bulunmuştu! Katilinin cezası belli oldu
Güncel

25 yaşındaki Dilara toprağa gömüşü halde bulunmuştu! Katilinin cezası belli oldu

Elazığ'da kaybolduktan 8 gün sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin görülen karar duruşmasında, sanık Volkan K.'ya ‘kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

IHA2 Mart 2026 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
25 yaşındaki Dilara toprağa gömüşü halde bulunmuştu! Katilinin cezası belli oldu
ABONE OL

Elazığ'da 4 Mayıs 2024'te kaybolan ve 8 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyünde gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayetiyle ilgili davanın karar duruşması, Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

KATİLİNİN CEZASI BELLİ OLDU

Duruşmaya tutuklu sanık Volkan K. ile birlikte suça iştirakten yargılanan babası Yaşar K. ve maktul yakınları ile avukatları katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada sanığın babası Yaşar K.'ya mahkeme heyeti tarafından suç delillerini bilmesine rağmen gizlemesinden 2 yıl, sanık Volkan K.'ya ise silah kullanmaktan 2 yıl hapis cezası ve 'Kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

  • Dilara Günan
  • Volkan K
  • yargı kararı

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.