25 yaşındaki Dilara toprağa gömüşü halde bulunmuştu! Katilinin cezası belli oldu

Elazığ'da 4 Mayıs 2024'te kaybolan ve 8 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyünde gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayetiyle ilgili davanın karar duruşması, Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

KATİLİNİN CEZASI BELLİ OLDU

Duruşmaya tutuklu sanık Volkan K. ile birlikte suça iştirakten yargılanan babası Yaşar K. ve maktul yakınları ile avukatları katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada sanığın babası Yaşar K.'ya mahkeme heyeti tarafından suç delillerini bilmesine rağmen gizlemesinden 2 yıl, sanık Volkan K.'ya ise silah kullanmaktan 2 yıl hapis cezası ve 'Kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.