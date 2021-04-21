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Güncel

25 yaşındaki genç aracında silahla vurularak öldürüldü

Şanlıurfa'da Şahin Aydın (25), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Polis, saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA21 Nisan 2021 Çarşamba 17:50 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:50
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Olay, öğleden sonra Viranşehir- Ceylanpınar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapıp, evine dönen Şahin Aydın'ın plakası öğrenilemeyen aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otomobilde kanlar içinde kalan Aydın'ı görenler de sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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