25 yıl hapis cezası vardı... Firari hükümlü Tiktok yayınında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kurulan özel ekip, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"Yağma", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ'nin yakalanması için evine düzenlenen operasyonların sonuçsuz kalması üzerine ekipler, firarinin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.

Ekipler, bu kapsamda R.İ'nin paylaşım yaptığı bölgenin sokaklarında çalışma yaptı.

Firarinin sosyal medya platformundan yaptığı yayın sırasında arkasında görülen sokak tabelasından yola çıkan ekipler, belirlenen yere gitti.

Ekipler, yayın bitmiş olmasına rağmen durumun farkında olmayan R.İ'yi girdiği bir kahvehanede yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.