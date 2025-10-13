İSTANBUL 21°C / 13°C
  25 yıl hapis cezası vardı... Firari hükümlü Tiktok yayınında yakalandı
Güncel

25 yıl hapis cezası vardı... Firari hükümlü Tiktok yayınında yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sosyal medya paylaşımından yeri tespit edilerek yakalandı.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kurulan özel ekip, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"Yağma", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ'nin yakalanması için evine düzenlenen operasyonların sonuçsuz kalması üzerine ekipler, firarinin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.

Ekipler, bu kapsamda R.İ'nin paylaşım yaptığı bölgenin sokaklarında çalışma yaptı.

Firarinin sosyal medya platformundan yaptığı yayın sırasında arkasında görülen sokak tabelasından yola çıkan ekipler, belirlenen yere gitti.

Ekipler, yayın bitmiş olmasına rağmen durumun farkında olmayan R.İ'yi girdiği bir kahvehanede yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

