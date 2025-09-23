Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2000 yılında yaşanan ve 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğarak öldüren şüpheli Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Balıkesir'in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü'nde 2000 yılındaki bebek cinayetinin aydınlatılması ve şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın detaylı ve sıkı şekilde gerekli tüm araştırmaların yapılmasına dair talimatları ile ivedilikle soruşturmaya başlandı. Yaklaşık olarak 2 ay boyunca yapılan gizli ve sıkı araştırmalar sonucunda şüpheli D.İ.'nin (38), 11 Ekim 2000 günü 2 aylık kız kardeşi olan Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli şahıs Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli D.İ. alınan ifadesinde konuyu kendisinin gerçekleştirdiğini, kız kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.