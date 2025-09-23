İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,417
  • EURO
    48,9048
  • ALTIN
    5037.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 25 yıllık kan donduran cinayet çözüldü! Katil en yakını çıktı
Güncel

25 yıllık kan donduran cinayet çözüldü! Katil en yakını çıktı

2000 yılında Balıkesir'in Susurluk ilçesinde henüz 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edilen Aydın, Nazilli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. 25 yıl boyunca izini kaybettiren şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA23 Eylül 2025 Salı 13:36 - Güncelleme:
25 yıllık kan donduran cinayet çözüldü! Katil en yakını çıktı
ABONE OL

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2000 yılında yaşanan ve 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğarak öldüren şüpheli Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Balıkesir'in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü'nde 2000 yılındaki bebek cinayetinin aydınlatılması ve şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın detaylı ve sıkı şekilde gerekli tüm araştırmaların yapılmasına dair talimatları ile ivedilikle soruşturmaya başlandı. Yaklaşık olarak 2 ay boyunca yapılan gizli ve sıkı araştırmalar sonucunda şüpheli D.İ.'nin (38), 11 Ekim 2000 günü 2 aylık kız kardeşi olan Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli şahıs Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli D.İ. alınan ifadesinde konuyu kendisinin gerçekleştirdiğini, kız kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Aydın Nazilli
  • 2 aylık bebek
  • Balıkesir operasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.