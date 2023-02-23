Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te bulunan 4 bloklu Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde 154 kişi can verdi. Enkaz kaldırma çalışmaları günler süren sitede savcılık gözetiminde bilirkişi heyeti ilk incelemesini tamamladı.

Bilirkişi heyetinin o tespitlerine TRT Haber ulaştı.

Enkazda yapılan incelemede, inşaatın yapımında kullanılan demir ve beton kalitesinin çok kötü olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

KOLONLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ YIKIMA ENGEL OLAMADI

45 vatandaşın hayatını kaybettiği Emre Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan soruşturma neticesinde binanın temelinde büyük çakıl taşlarının kullandığı belirlendi. İnşaatın zemin katını bir müteahhidin yaptığı, diğer kısmına ise başka bir müteahhidin devam ettiği tespit edildi. İnşaatın tamamlanmasının ardından otopark kısmındaki kolonların zayıf olduğunun fark edilmesi üzerine kolonların güçlendirildiği belirlendi.

3 KATIN ÜZERİNE 4 KAT DAHA EKLENMİŞ

Pamukkale Sitesi A Blok'ta da 25 vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. Enkazda yapılan ilk incelemede temel kazmada problem olduğu, binaya ilk 3 kattan sonra 4 kat daha eklendiği, depremler sonucunda ilk 3 katın çöktüğü, son dört katın ayakta kaldığı belirlendi. Ayrıca, inşaatta kullanılan beton kalitesinin kötü olduğu anlaşıldı.

'KOLONLAR KALDIRILARAK KİRAYA VERİLDİ' İDDİASI

23 kişinin vefat ettiği Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da 3 şüpheli tutuklandı. İnşaatta kullanılan beton kalitesinin ve işçiliğin çok kötü olduğu, düz demir kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, binayı yaptıran şahsın binanın altında bulunan kolonları kaldırarak işyeri ve depo olarak kiraya verdiği yönünde vatandaşların beyanının olduğu kaydedildi.

KALİTESİZ BETON, KÖTÜ İŞÇİLİK, ASMOLEN TAVAN...

Bahar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 9 vatandaş hayatını kaybederken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı. Enkazda yapılan ilk incelemede beton kalitesinin çok düşük olduğu, düz demir kullanıldığı, kalıp işçiliğinin çok kötü olduğu, asmolen tavan kullanıldığı ve binanın yıkılmasına etki ettiği değerlendirildi.

KAROT VE DONATI ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

İl merkezinde bulunan ve depremde zarar gören tüm binalar ile ilgili karot ve donatı örnekleri aldırılarak incelenmesi için yapı laboratuvarlarına gönderildi. Ayrıca vefat eden vatandaşların yakınları ile bilgisi bulunan vatandaşların beyanlarının alınmasına devam ediliyor.