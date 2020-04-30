26. Dönem POMEM sonucu 2020 açıklandı! 26. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı (Polis Akademisi asil ve yedek listesi)

30 Nisan 2020 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:54

Polis Akademisi Başkanlığınca lisans ve ön lisans mezunu olmak üzere toplam 7 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan POMEM sınavının sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı 26. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın personel alımı yapacağını duyurmuştu. Binlerce polis adayının aylardır beklediği 26. Dönem POMEM sonucu 2020 açıklandı. İşte POMEM 2020 sonuçlarına ilişkin detaylar ve 26. Dönem POMEM sonuç sorgulama sayfası...

Polis adaylarının gözü kulağı Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek olan son dakika haberine çevrilmiş durumdaydı. Aylardır süren bekleyiş sona erdi ve 26. Dönem POMEM sonucu açıklandı. Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yayınlanan bildiriye haberimizdeki POMEM sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişebilirsiniz. Peki, 26. Dönem POMEM asil ve yedek listesi nasıl öğrenilir? İşte 26. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı (Asil ve yedek listesi)

Adaylar, POMEM sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

POMEM SONUÇ DUYURUSU

POMEM sonuç duyurusunda adaylar şu ifadelerle bilgilendirildi: 26. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının açıklanmasın ilişkin olarak sürecin uzun sürdüğünü belirtmişti. "Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etmişti. Soylu, 8 bin bekçi alımında sonuçların açıklanmasının 10 ay sürdüğünü anımsatmıştı.