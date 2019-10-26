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26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması

26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Recep İvedik, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Her Yerde Sen ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında totalde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi zirvedeki yerini aldı.

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26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Recep İvedik, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Her Yerde Sen ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları izleyiciler ile buluşacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında totalde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi birinci sıradaydı. 
 
26 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
26 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 26 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
19 EKİM REYTİNG SONUÇLARI 
TOTAL 
 
 
AB

 
ABC
 

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