26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması 26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Recep İvedik, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Her Yerde Sen ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında totalde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi zirvedeki yerini aldı.