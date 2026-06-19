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Güncel

26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA19 Haziran 2026 Cuma 11:03 - Güncelleme:
26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli gözaltına alındı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar sonucu 26 ilde 70 örgüt mensubunun yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

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