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Güncel

26 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

26 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi29 Temmuz 2025 Salı 11:53 - Güncelleme:
26 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen başarılı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; operasyonlarda yakalanan şüpheliler; sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak ve terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren birimleri tebrik ederek, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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