Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu



* Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı



* Yürüyen merdivenin 26 Kasım'a kadar arıza... pic.twitter.com/yold5tWRcx