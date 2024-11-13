Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 13, 2024
* Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı
* Yürüyen merdivenin 26 Kasım'a kadar arıza... pic.twitter.com/yold5tWRcx
Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması sonucu istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı.VATANDAŞLAR BİR SÜRE BEKLEMEK ZORUNDA KALDI
İstasyondan çıkmak isteyen vatandaşlar kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.
Bazı kişilerin yürüyen merdivenlerin kol dayama kısımlarını kullanarak istasyona inmeye çalıştığı görüldü.26 KASIM'A KADAR KAPALI OLACAK
Yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
Yürüyen merdivenin 26 Kasım'a kadar arıza nedeniyle kapalı olacağı öğrenildi.