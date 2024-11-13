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  • 26 Kasım'a kadar kapalı olacak! Metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu
Güncel

26 Kasım'a kadar kapalı olacak! Metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu

Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanması nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
26 Kasım'a kadar kapalı olacak! Metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu
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Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması sonucu istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı.

VATANDAŞLAR BİR SÜRE BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

İstasyondan çıkmak isteyen vatandaşlar kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Bazı kişilerin yürüyen merdivenlerin kol dayama kısımlarını kullanarak istasyona inmeye çalıştığı görüldü.

26 KASIM'A KADAR KAPALI OLACAK

Yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Yürüyen merdivenin 26 Kasım'a kadar arıza nedeniyle kapalı olacağı öğrenildi.

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