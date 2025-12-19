İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

"Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar devam ediyor.