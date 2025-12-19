İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8137
  • EURO
    50,2302
  • ALTIN
    5949.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 26 şirkete ''mali müşavirler'' operasyonu: Gözaltılar var
Güncel

26 şirkete ''mali müşavirler'' operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da jandarma 'suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama' suçlamasıyla 5 ilde toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 07:39 - Güncelleme:
26 şirkete ''mali müşavirler'' operasyonu: Gözaltılar var
ABONE OL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

"Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.